Opeth

Lo scorso settembre hanno pubblicato “In Cauda Venenum”, il nuovo album, accolto in maniera ottima da critica e pubblico. Opeth sono pronti a tornare on the road, con un tour nei teatri e una produzione particolare, in un set che stupirà tutti i fan e gli amanti della buona musica!

La data:

📌 23 marzo 2021 Milano, Teatro degli Arcimboldi

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️