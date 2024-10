Opere idrauliche, sanità e sicurezza da bocciare

Emilia-Romagna e Veneto sono due regioni simili per popolazione e rapporti con lo Stato, ma presentano differenze significative nella gestione delle emergenze e delle opere pubbliche. Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, ha sottolineato, durante un evento a Reggio Emilia per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, che in Emilia-Romagna sono stati spesi circa 2 miliardi di euro per opere idrauliche e casse di laminazione, mentre in Veneto non è stato fatto nulla. Tosi ha elogiato il lavoro degli amministratori veneti nel proteggere il territorio e i cittadini durante le alluvioni, contrapponendolo alla gestione della regione da parte dell’ex presidente Stefano Bonaccini.

Tosi ha criticato anche il settore sanitario, attribuendo il peggioramento delle liste d’attesa e l’intasamento dei pronto soccorso a chi ha governato l’Emilia-Romagna negli ultimi anni. Inoltre, ha evidenziato una problematica legata alla sicurezza, affermando che nelle città e nelle regioni amministrate dal centrosinistra si riscontra un atteggiamento assimilabile al ‘comunismo’, che tende a giustificare i colpevoli e a penalizzare la società, minando la fiducia nelle forze dell’ordine e creando un clima di impunità per chi delinque.

Tosi ha dunque messo in dubbio la capacità dell’attuale amministrazione emiliana di gestire le questioni rilevanti per il benessere dei cittadini, proponendo un cambio di rotta in prossimità delle elezioni regionali. Nel contesto di un dibattito che si fa sempre più acceso, le affermazioni di Tosi riflettono una frattura politica e gestionale che divide le due regioni sul piano delle politiche pubbliche e della sicurezza. La differenza nelle risorse investite e nelle strategie adottate dalle due amministrazioni regionali viene considerata un indicativo dell’efficacia delle politiche regionali, con Tosi che invita a considerare un’alternativa per una gestione più responsabile e attenta alle necessità del territorio emiliano.