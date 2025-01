Operazione Mps su Mediobanca: Il Ruolo Strategico di Generali nella Tentata Scalata

Un’operazione da 13,3 miliardi di euro potrebbe cambiare radicalmente il panorama della finanza italiana e il risiko bancario. Monte Paschi di Siena ha avviato un’operazione pubblica di scambio (Ops) volontaria su tutte le azioni ordinarie di Mediobanca, un passo che deve essere valutato considerando il ruolo di Generali. L’amministratore delegato di Mps, Lovaglio, ha sottolineato che da questa fusione potrebbe emergere un “campione” in grado di gestire circa 300 miliardi di risparmi, supportato dai flussi di cassa di Generali.

Per comprendere il contesto, è importante esaminare l’assetto societario delle principali entità coinvolte. I principali azionisti di Mps sono il ministero del Tesoro (11,7%), la famiglia Del Vecchio tramite la cassaforte Delfin (9,8%) e Caltagirone (5%). L’azionariato di Mediobanca è composto dalla famiglia Del Vecchio (20%), Caltagirone (10%) e banca Mediolanum (3,5%). Generali ha come principale azionista Mediobanca, seguita dalla famiglia Del Vecchio e Caltagirone, suggerendo che chi controlla Mediobanca esercita un’influenza significativa su Generali.

Recentemente, Generali è stata criticata dagli azionisti Del Vecchio e Caltagirone per l’accordo con i francesi di Natixis nel settore del risparmio gestito. Il controllo di Mediobanca, valutato 12,7 miliardi a Piazza Affari, rappresenterebbe per Mps un’integrazione tra banca commerciale e banca d’investimento. Non va dimenticata anche la mossa di Unicredit, che ha presentato un’offerta su Banco Bpm, un istituto previsto per unirsi a Mps.