Operazione Mps: M5S Denuncia il Governo dei ‘Furbetti’

Roma, 13 giugno 2025 – M5S denuncia anomalie nella cessione di Mps

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha sollevato delle preoccupazioni riguardo alla cessione del 15% di Monte dei Paschi di Siena (Mps) a un ristretto gruppo di operatori finanziari privati. Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera, ha dichiarato che la situazione presenta gravi anomalie, già evidenziate in un’interrogazione parlamentare inviata dieci giorni fa.

Recentemente, è emersa la notizia di un’inchiesta della Procura di Milano sull’operazione, evidenziando ulteriori criticità. Torto ha critico il Governo di Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che hanno accelerato la cessione a un prezzo controverso. Gli acquirenti principali includono nomi noti come Caltagirone, gli eredi Del Vecchio e Banco Bpm.

La gestione della vendita è stata affidata a Banca Akros, controllata da Banco Bpm, creando potenziali conflitti di interesse poiché gli stessi acquirenti detengono anche partecipazioni in altre società come Mediobanca e Generali, implicate nel contesto del mercato finanziario. Torto ha sottolineato che, in un momento in cui l’economia è stagnante e un italiano su quattro è a rischio povertà, il Governo sembra avvantaggiare solo alcuni finanzieri.

Il M5S chiede che i membri del Governo si presentino urgentemente in Parlamento per rispondere a queste accuse e chiarire la loro posizione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: agenparl.eu