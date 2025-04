Operazione Fulmine della Polizia a Bologna

Un cittadino tanzano è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, conclusa con successo nei giorni scorsi, ha visto l’uomo, nato nel 1969 e detenuto nel carcere di Montacuto, essere prelevato dagli agenti della Questura prima della sua scarcerazione definitiva. L’individuo è stato condotto all’aeroporto di Bologna, dove è avvenuto il rimpatrio sotto la sorveglianza di poliziotti specializzati. Dopo un lungo viaggio e uno scalo aereo, è stato consegnato alle autorità tanzane.

Nel corso del 2025, la Polizia di Stato ha già effettuato 15 rimpatri di stranieri irregolari verso i rispettivi Paesi d’origine e 20 accompagnamenti ai Centri di Permanenza per i Rimpatri. Il Questore Capocasa ha evidenziato l’importanza di allontanare gli stranieri irregolari e pericolosi per contribuire alla sicurezza e all’ordine pubblico e prevenire la commissione di reati.

Il costante impegno della Polizia di Stato si concentra nella lotta contro l’immigrazione clandestina, rivolgendo particolare attenzione a quegli stranieri che possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica. L’operazione di Bologna rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, sottolineando la determinazione delle autorità nel fronteggiare situazioni di irregolarità e di pericolo, garantendo così un ambiente più sicuro per la comunità.