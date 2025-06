Operazione di salvataggio: animali in condizioni critiche

L’argomento della tutela degli animali è particolarmente attuale, poiché solleva importanti questioni etiche e legali riguardo al loro trattamento. Recenti eventi hanno messo in evidenza condizioni allarmanti in alcune strutture dedicate al loro benessere.

A Malborghetto, i carabinieri hanno sequestrato trecentoventi animali, tra cui asini, mucche, maiali e cinghiali, trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie e privi di cibo e acqua. La cosiddetta “Sfattoria degli ultimi” è stata chiusa anche per essere stata adibita a discarica abusiva e per un allaccio illegale alla rete elettrica. Un secondo allevamento vicino è stato scoperto con ulteriori dieci cinghiali in condizioni non adeguate.

Patrizia Prestipino, garante degli animali di Roma Capitale, ha dichiarato che la priorità è la tutela degli animali coinvolti. Nonostante le irregolarità diffuse, ha rassicurato il pubblico che gli interessi degli animali sono al primo posto. Gli animali non selvatici, come cani e gatti, saranno affidati a Roma Capitale per la loro cura, mentre i cinghiali, in quanto fauna selvatica, dipendono dalla Regione per la loro gestione. Per ora, un’associazione di volontari si occupa temporaneamente degli animali.

Infine, la “Sfattoria degli ultimi” ha comunicato che fornirà una dichiarazione riguardo alla situazione, mentre il caso solleva interrogativi sulla responsabilità e il benessere degli animali nelle strutture di cura.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.romatoday.it