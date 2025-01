Operazione di Arresto su Scala Nazionale

All’alba del 29 gennaio, è iniziata una vasta operazione antimafia contro il traffico di droga e armi in diverse località della Provincia di Lecce e in altre zone della Puglia e d’Italia. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, ha coinvolto oltre 470 militari, supportati da unità specializzate come la Compagnia di intervento operativo, le squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” e il Nucleo Cinofili di Modugno.

Sono stati eseguiti 80 arresti, sulla base di provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, su indicazione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone coinvolte sono accusate di reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi, con aggravanti legate all’agevolazione mafiosa.

Le province italiane coinvolte oltre a Lecce sono Palermo, Siracusa, Siena, Firenze, Prato, Belluno e Reggio Emilia. Specifici focus dell’operazione sono stati l’hinterland di Lecce e la fascia Sud-Est, comprendendo località come Andrano, Tricase, Maglie e Scorrano. Le indagini hanno evidenziato come i clan storici dell’area di Lizzanello, Castri di Lecce, Melendugno e Vernole siano centrali negli affari della rete criminale smantellata.

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro la mafia, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato in Italia.