Operazione contro il bracconaggio di fauna selvatica in Campania

L’operazione contro il traffico illegale di fauna selvatica ha colpito anche la provincia di Caserta. La Polizia Metropolitana di Napoli ha attuato sette misure cautelari e oltre 40 perquisizioni in diverse province campane, tra cui Napoli, Salerno, Avellino e Caserta.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata con il supporto della LIPU, ha rivelato una rete criminale specializzata nella cattura, maltrattamento e commercio clandestino di cardellini e altre specie protette, venduti a prezzi che oscillano tra 100 e 8.000 euro per esemplare. Gli investigatori hanno identificato un gruppo guidato da un uomo di Poggiomarino, attualmente in carcere. Un altro indagato è agli arresti domiciliari, mentre per quattro persone è stato disposto l’obbligo di dimora e, per tre di esse, anche la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Un settimo individuo non potrà risiedere nel comune vesuviano.

Le indagini hanno utilizzato intercettazioni, appostamenti e riprese video per documentare pratiche di bracconaggio brutali, come l’uso di reti e trappole illegali, uccelli “incamiciati” come richiami e l’accecamento dei volatili per migliorarne il canto. In alcuni casi, i bracconieri uccidevano rapaci rimasti impigliati nelle reti.

Gli animali venivano consegnati al promotore dell’associazione, che li rivendeva dal garage di casa, dove le telecamere hanno ripreso file di acquirenti in attesa. Secondo la Procura, il traffico di fauna selvatica è un fenomeno diffuso in Campania, con migliaia di esemplari catturati ogni anno in pessime condizioni igieniche.

I reati contestati comprendono associazione per delinquere, maltrattamento di animali e commercio illegale di fauna protetta, per un totale di oltre 80 capi d’imputazione. Le perquisizioni a Caserta hanno portato al ritrovamento di gabbie, trappole e animali detenuti illegalmente, confermando che il bracconaggio organizzato è un problema significativo anche in questa area.