Operazione Antiterrorismo a Foggia: Arrestata la Banda Responsabile dei Furti ai Bancomat

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato otto persone accusate di associazione a delinquere finalizzata a furti aggravati tramite l’uso di materiale esplosivo. La banda era specializzata in furti a banche e poste, facendo esplodere gli sportelli bancomat per rubare il denaro. Gli arrestati si trovano attualmente in carcere in custodia cautelare.

L’operazione ha messo fine all’attività di una banda esperta in furti aggravati, possesso illegale di armi, ricettazione e riciclaggio. I membri dell’associazione erano coinvolti in furti ai danni di istituti bancari e postali in diverse regioni italiane. Gli arrestati usavano ordigni esplosivi artigianali, noti come “marmotte”, per far saltare gli sportelli ATM. Si muovevano con automobili di grossa cilindrata, rubate o con targhe clonate, e utilizzavano carte di credito prepagate per facilitare l’ingresso degli ordigni nei dispositivi.

Nel dicembre 2023, a seguito di ripetute rapine, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Foggia ha avviato le indagini. Un anno dopo, il Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia ha disposto la custodia cautelare per otto indagati, accusandoli di associazione a delinquere, furto aggravato, violazione delle leggi sulle armi, ricettazione e riciclaggio. L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di un’associazione criminale con sede a Foggia, dotata di competenze specifiche nell’utilizzo di ordigni esplosivi e nel funzionamento degli ATM, oltre che nella pulizia e nel riciclaggio del denaro rubato.

Dal termine del 2023, la banda ha compiuto oltre 80 rapine in tutto il territorio nazionale, accumulando un bottino di circa 290.000 euro. Tra luglio e settembre 2024, sono stati registrati 17 assalti in Puglia, nelle province di Foggia e Bari. I membri della banda hanno preso di mira anche istituti bancari e postali a Torino, dove uno dei complici risiedeva stabilmente, e hanno commesso rapine in altre regioni, tra cui Campania, Lombardia e Basilicata.

La loro operazione criminale è stata particolarmente attiva e ha destato preoccupazione nelle autorità locali e nazionali.