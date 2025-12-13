Operazione antimafia a Forlì contro immigrazione irregolare moldava

La Polizia di Stato a Forlì ha condotto un’operazione di contrasto all’immigrazione irregolare, che ha portato all’allontanamento di dodici cittadini moldavi dal territorio nazionale. L’intervento è stato scattato a seguito di segnalazioni di residenti della zona di Villanova, che avevano indicato un casolare abbandonato come possibile ritrovo di persone irregolari.

I sospetti sono stati confermati durante il blitz, all’interno dell’edificio sono stati trovati numerosi cittadini stranieri. Alcuni hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti. Si trattava di dodici cittadini moldavi, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, presenti a Forlì da diversi mesi e risultati irregolari sul territorio nazionale.

Il questore ha emesso nei loro confronti il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea, eseguito nella serata di venerdì. Gli stranieri sono stati scortati negli aeroporti di Bologna e Venezia e rimpatriati nel Paese di origine. Per i prossimi cinque anni non potranno fare reingresso in Italia né nel territorio dell’area Schengen.

L’operazione è stata definita come una delle più incisive azioni di contrasto all’immigrazione irregolare messe in atto dalla Questura sull’intero territorio provinciale, finalizzata a impedire il consolidamento di situazioni di degrado e illegalità e a garantire condizioni di vivibilità e tranquillità ai residenti della zona.