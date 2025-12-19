Operazione Amazzonia: sequestri record in Italia

La Guardia di Finanza di Alessandria, in coordinamento con la Procura della Repubblica, ha concluso un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 7 milioni di prodotti non sicuri e contraffatti, tra cui giocattoli, gadget e accessori per bambini, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. L’attività è scaturita dagli sviluppi di una precedente indagine denominata “DOUBLE”, che aveva già messo in luce un problema grave: molti prodotti sequestrati non solo riportavano marchi falsi, ma presentavano anche anomalie rispetto alle normative sulla sicurezza, mettendo a rischio la salute dei consumatori più vulnerabili, ossia i bambini.

Le ricerche, condotte insieme ai funzionari delle Dogane di Rivalta Scrivia/Retroporto di Genova e della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con la collaborazione dei competenti uffici di Amazon, hanno portato all’identificazione di venditori privi di scrupoli che commercializzavano articoli potenzialmente pericolosi destinati ai più piccoli, sfruttando in modo illecito lo store online di Amazon. Le verifiche tecniche, effettuate su una campionatura di migliaia di articoli importati dalla Cina, hanno confermato le stesse criticità già riscontrate nella precedente indagine, evidenziando violazioni in corso di valutazione da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Gli articoli sequestrati sono risultati privi delle certificazioni di sicurezza obbligatorie e hanno violato le normative in materia di marchi e brevetti. I venditori hanno infranto la legge e danneggiato il mercato, sottraendo opportunità di lavoro alle imprese che rispettano le regole. Sono state segnalate alla Camera di Commercio 19 società ed elevate sanzioni amministrative per un importo massimo di 760.000 euro. Sono stati denunciati a piede libero 36 soggetti responsabili di aver introdotto nel territorio dello Stato e commercializzato prodotti contraffatti.