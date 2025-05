Operazione AIT – Contratto a Tempo Indeterminato

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: AIT Operation _ Contratto Tempo Indeterminato



Azienda: Manpower



Descrizione del lavoro: DescrizioneManpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricerca:AIT OperationLa risorsa lavorerà principalmente sull’organizzazione degli Investimenti, del Carico di Lavoro e di altre tematiche trasversali, si unirà al team di staff del Direttore, supportando l’AIT Operations Manager e riferendo al Direttore AIT. Nello specifico, svolgerà le seguenti mansioni:

Supportare la preparazione del carico di lavoro e l’analisi correlata interfacciandosi con il Work Package Manager, HR e Finanza.

Preparare i report sul carico di lavoro e l’equilibrio delle capacità rispetto agli scenari aziendali.

Supportare il processo Capex e Opex fino alla preparazione del budget.

Seguire l’implementazione degli investimenti insieme agli stakeholder interni (AIT HoD) ed esterni (Acquisti e Finanza).

Collaborare al coordinamento della supply chain del Competence Center AIT.

Partecipare e intervenire nelle riunioni periodiche AIT.

Partecipare e supportare le riunioni mensili OPSI.

Requisiti:

Laurea in Ingegneria Gestionale o Industriale o equivalente;Buona conoscenza delle applicazioni Office e delle applicazioni PC in ambiente MS Windows;Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato;Capacità di interfacciarsi bene con diversi tipi di stakeholder, voglia di imparare e capacità di lavorare in team;Abilità nel team building e nell’interfacciarsi con le persone.Cosa offriamo:Si offre contratto a tempo indeterminato in somministrazione, Ccnl metalmeccanico, RAL di circa 33k + ticket da 10€ circa + 2/3 giorni di smartworking a settimana + Programma MyPath (programma di ManpowerGroup dedicato alla crescita professionale e ai benefit dei dipendenti).Sede di lavoro: RomaAziendaManpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricercaRequisitiLaurea magistrale in ingegneria Meccanica o Aerospaziale



Luogo: Roma