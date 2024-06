“Operazione a cuore aperto di 6 ore” paura nel mondo del cinema, il famosissimo è stato operato al Gemelli

Non è sparito per sempre e sicuramente non farà contenti, come afferma lui stesso, quelli che lo volevano “fuori” dai radar. Insomma, torna a parlare, e in grande stile, lo stimato e apprezzato (quasi da tutti) sceneggiatore. Stiamo parlando di uno degli autori e co-autori dei successi italiani al botteghino della storia della commedia italiana degli ultimi quarant’anni.

Un cognome e mille sensazioni successive alla sua lettura: Vanzina. Parliamo di Enrico Vanzina, nello specifico, che ha comunicato sui social di aver subito un intervento a cuore aperto: “Ecco perché sono stato lontano per un po’ ed ecco perché sono dimagrito”. Insomma, si spiega tutto, in modo schietto, diretto, come d’altronde tutto lo stile che ha caratterizzato i suoi lavori per il cinema italiano.

Apparendo visibilmente provato e indossando un giubbotto protettivo, lo sceneggiatore delle commedie italiane più celebri e amate degli ultimi quarant’anni ha lanciato una frecciatina ai suoi possibili detrattori: “Chi desidera la mia scomparsa dovrà aspettare ancora un po’”. Non stupisce, sia per il carattere dello sceneggiatore, sia per il ruolo controverso all’interno della community (se così si può chiamare) del grande cinema italiano.

Vanzina si è fatto vedere sui suoi canali indossando un giubbotto protettivo simile a quelli utilizzati dalla Polizia. Da abile sceneggiatore e umorista, l’autore di “Vacanze di Natale” e “Vacanze in America”, per citare due, ha raccontato su Instagram:

Questo non è un giubbotto antiproiettile, non sono entrato nelle forze dell’ordine. Sono stato operato a cuore aperto. Per questo motivo non mi avete visto per un po’. È stata un’operazione molto impegnativa.

Vanzina ha anche spiegato che l’intervento è durato sei ore e ha anche ironizzato su coloro che lo “volevano sparito,” per non dire nella tomba. Ha aggiunto di aver bisogno di un lungo periodo di convalescenza, dato il suo aspetto visibilmente sciupato. Dall’ospedale Gemelli, dove è stato operato, gli hanno comunicato che ora ha “12 anni biologici in meno”. Partendo proprio da questa affermazione certamente scientificamente attendibile, ma generica, Vanzina, senza stupirci troppo, ha scherzato: