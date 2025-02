Operazione: 3 Arresti Dopo 4 Anni

Un’operazione della Polizia di Stato a Modena ha portato all’arresto di tre uomini accusati di rapina pluriaggravata ai danni di una guardia giurata. Gli arresti sono stati eseguiti all’alba su richiesta della Procura locale, in seguito a un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena.

La rapina è avvenuta il 9 dicembre 2020, quando i tre uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno aggredito una guardia giurata che stava prelevando un incasso di oltre 64.000 euro in contanti e oltre 2.800 euro in assegni. Dopo aver immobilizzato la guardia con un panno imbevuto di sostanza narcotizzante, i rapinatori le hanno sottratto anche l’arma d’ordinanza, successivamente ritrovata in un giardino nelle vicinanze.

La Squadra Mobile di Modena ha condotto un’accurata indagine che ha portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza. Le indagini hanno ricostruito non solo la fase della rapina, ma anche la preparazione dell’atto criminoso, tra cui sopralluoghi e monitoraggio degli spostamenti della guardia. Due degli indagati sono stati arrestati a Modena, mentre il terzo è stato catturato a Nola, grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli.

Questa operazione evidenzia l’efficienza delle forze dell’ordine italiane nel contrastare la criminalità e nel garantire la sicurezza pubblica.