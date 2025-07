OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) con POSSIBILITA¿ di ALLOGGIO

Offerta di Lavoro: OperatorI Socio Sanitari (OSS) con Possibilità di Alloggio

Siamo alla ricerca di OperatorI Socio Sanitari (OSS) per conto di un’importante realtà nel settore socio-sanitario. Questa è un’opportunità imperdibile per professionisti motivati che desiderano contribuire al benessere delle persone.

Requisiti richiesti:

Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)

Esperienza pregressa nel settore socio-sanitario

Propensione al lavoro di squadra e buone capacità relazionali

Offriamo:

Possibilità di alloggio

Un ambiente di lavoro stimolante e professionale

Se sei un OSS in cerca di una nuova opportunità e desideri far parte di un team dedicato, non esitare a candidarti! Invia il tuo CV e un lettera di presentazione per unirti a noi nel nostro impegno per la salute e il benessere.