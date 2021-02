“Abbiamo sfiorato il baratro”. La dottoressa Paola Gabanelli, psicologa di Maugeri, sintetizza così lo stato d’animo di medici e infermieri pavesi costretti al braccio di ferro quotidiano con il Covid-19. La maggioranza ha avuto paura anche a entrare in corsia, perchè il rischio di infezione era palpabile. E ad uscirne perché la probabilità di contagiare figli, mariti e genitori anziani, era altissima.

Questo, e altro, emerge dallo studio condotto da Maugeri e Centro Cardiologico Monzino su 650 operatori sanitari. Le due strutture hanno analizzato gli effetti psicologici della pandemia all’interno dei rispettivi ospedali, analizzando il vissuto del personale sanitario e i sintomi ansiosi e depressivi collegati all’elevata percezione del rischio di ammalarsi e al timore, pure elevato, di contagiare.

La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Archives of Psychiatric Nursing, ha coinvolto uno staff di otto medici (psicologi, cardiologi e oncologi): Alessandra Gorinia, Elena Fiabane, Marinella Sommaruga, Simone Barbieri, Federico Sottotetti, Maria Teresa La Rovere, Elena Tremoli e Paola Gabanelli.

“Rispetto agli operatori sanitari (medici, infermieri, altri operatori e staff amministrativo), i risultati principali hanno mostrato, soprattutto negli infermieri, un elevato rischio percepito di poter essere contagiati, accompagnato dalla paura di contagiare i colleghi, i pazienti o i familiari – spiega Gabanelli –. Ciò ha portato più della metà di loro (56%) a mettere in atto misure protettive rispetto ai congiunti (dal cambio di domicilio all’autoisolamento tra le mura domestiche). I profondi cambiamenti avvenuti nella routine lavorativa, il rischio percepito e il coinvolgimento emotivo nella gestione dei pazienti hanno inoltre causato, fin dalle prime fasi della pandemia, un aumento significativo di ansia, depressione e di stress, presenti, rispettivamente, nel 29.6%, nel 22.8%, e nel 44.9% degli operatori sanitari: in percentuali molto maggiori rispetto a quelle riscontrate nelle stesse categorie di persone ma in condizioni normali”.

Tra gli esaminati, le donne infermiere hanno mostrato sintomi più marcati. “Questo perché le donne tendono, per natura, a farsi coinvolgere di più dalle situazioni stressanti e perché la professione infermieristica porta ad una maggiore vicinanza e condivisione con i pazienti rispetto a quella medica – prosegue la psicologa di Maugeri –. Soprattutto in una situazione in cui gli operatori sanitari hanno dovuto offrire ai pazienti non solo il loro supporto professionale, ma anche la vicinanza emotiva generalmente garantita dai parenti, ma purtroppo negata in tempi di Covid”.

Così si sono riscontrati nei 650 operatori sanitari paura a inizio del turno di lavoro e numerose manifestazioni da stress: pesantezza, insonnia, difficoltà digestive, disturbi gastrointestinali. E ancora: eritemi, cefalee e allergie. “La cosa che pesava di più – ricorda Gabanelli – era che si tornava a casa e ci si sentiva svuotati, senza la possibilità di smaltire le tensioni”. E sottolinea: “Dai dati della nostra ricerca possiamo trarre conclusioni importanti. È certamente opportuno monitorare lo stato di salute mentale degli operatori sanitari (soprattutto se donne e infermiere) fornendo loro tutti gli aiuti necessari per non soccombere e per limitare lo sviluppo di gravi patologie psichiatriche, come per esempio il burnout o il disturbo post-traumatico da stress”.