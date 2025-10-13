19.5 C
Operatore Programmatore CNC a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

Titolo lavoro: Operatore / Programmatore CNC

Azienda: Relizont

Descrizione lavoro:
L’azienda è alla ricerca di un Programmatore CNC con contratto a tempo indeterminato, da inserire nel proprio team nella zona di Molteno (LC). Le responsabilità includono la programmazione e la gestione delle macchine CNC, assicurando standard di qualità e precisione nel processo produttivo. I candidati ideali devono possedere esperienza nella programmazione CNC, conoscenza dei sistemi di controllo e abilità nella lettura di disegni tecnici. Viene offerto un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Località: Molteno, Lecco

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:55:02 GMT

