Operatore Programmatore CNC a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

Titolo lavoro: Operatore / Programmatore CNC



Azienda: Relizont



Descrizione lavoro:

L’azienda è alla ricerca di un Programmatore CNC con contratto a tempo indeterminato, da inserire nel proprio team nella zona di Molteno (LC). Le responsabilità includono la programmazione e la gestione delle macchine CNC, assicurando standard di qualità e precisione nel processo produttivo. I candidati ideali devono possedere esperienza nella programmazione CNC, conoscenza dei sistemi di controllo e abilità nella lettura di disegni tecnici. Viene offerto un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.



Località: Molteno, Lecco



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:55:02 GMT

