Titolo: IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO JUNIOR (202436AJEF)



Azienda: MisterTemp’ Agenzia per il Lavoro HQ



Descrizione:: trovare il lavoro giusto per te. La filiale di Firenze ricerca per strutturata azienda cliente 1 impiegato/a di magazzino…



Luogo:: Calenzano, Firenze

Navigazione articoli