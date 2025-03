Operatore/Operatrice del Centro Ecologico – Ravenna

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Addetto/a Conduzione Centro Ecologico – Ravenna



Azienda: Gruppo Hera



Descrizione del lavoro: Job Description:Il tuo nuovo ruoloPer Herambiente S.p.A., siamo alla ricerca di una figura di Addetto/a Conduzione Centro Ecologico da inserire presso il nostro impianto di Ravenna.Cosa faraiLe tue attività principali saranno:

Controllo impianto di termovalorizzazione/trattamento acque reflue;

Analisi di processo;

Manovre su impianti chimici;

Scarico materie prime/rifiuti;

Piccola manutenzione impianti;

Pulizie di impianto.

Chi sei

Diploma tecnico;

Esperienza pregressa nella conduzione di impianti chimici/trattamento rifiuti;

Conoscenza dei principi di idraulica/chimica;

Conoscenza del funzionamento dal punto di vista teorico e operativo delle macchine idrauliche;

Conoscenza dei principi di funzionamento di un generatore di vapore;

Costituisce titolo preferenziale aver conseguito l’abilitazione alla conduzione generatori di vapore I grado;

Disponibilità a turni in ciclo continuo h 24.

SedeRAVENNA – VIA BAIONA, 182Cosa ti offriamo

Inserimento contrattuale permanent;

Range di retribuzione annua 25.000-30.000 (e in ogni caso commisurata alle caratteristiche della risorsa individuata);

Pacchetto Welfare aziendale spendibile in un sistema integrato di iniziative e servizi tra cui mobilità sostenibile, iniziative per il benessere e la salute individuale e contributi e agevolazioni per la famiglia;

Accesso alla mensa aziendale / ristorante convenzionato;

Percorsi di formazione, crescita e sviluppo.

Chi siamoHerambiente S.p.A. è la società del Gruppo Hera leader in Italia nell’ambito del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, con una storia fatta di innovazione, sostenibilità e tutela dell’ambiente. Forte di una dotazione impiantistica unica in Italia e di un network europeo di operatori qualificati, ha come scopo quello di offrire soluzioni sostenibili e innovative nella gestione responsabile e a 360° dei rifiuti, creando valore e favorendo la transizione all’economia circolare.Il nostro impegno verso la diversità e l’inclusioneDiversità (di genere, cultura, origine) e inclusione sono driver fondamentali per noi che arricchiscono gli ambienti di lavoro, incoraggiano l’innovazione e ci proiettano verso il futuro aiutandoci ad anticipare le sfide del contesto e dei mercati. Le politiche di valorizzazione della diversità sono parte integrante delle strategie d’impresa di Hera e sono frutto di un percorso che continua ad arricchirsi nel tempo.



Luogo: Ravenna