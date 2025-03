Operatore di Magazzino

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: CARRELLISTA



Azienda: Synergie



Descrizione del lavoro: Descrizione aziendaSe sei pronto/a a intraprendere una nuova avventura professionale in un’azienda innovativa e stimolante inviaci il tuo curriculum vitae!Synergie Agenzia per il lavoro di Rivarolo Canavese, cerca per un’azienda specializzata nella produzione di prodotti vegetali e animali, per vari settori tra cui Fermentazione, Diagnostica, Nutraceutici, Cosmetici, Pet Food e AgricolturaUN/UNA CARRELLISTAPosizioneLa figura ricercata ha OTTIME CAPACITA’ di conduzione dei carrelli elevatori ed è in possesso di PATENTINO DEL CARRELLO in corso di validità;Sarà responsabile della movimentazione delle merci all’interno dello stabilimento;Garantirà un corretto approvvigionamento delle materie necessarie alla produzione;Dovrà anche garantire che le operazioni di carico e scarico delle merci vengano eseguite in modo efficiente e sicuro;Si occuperà di controllare le giacenze e di mantenere la pulizia dell’area di lavoro;Collaborerà con i reparti produttivi per garantire efficienza e puntualità.RequisitiE’ richiesta:

Esperienza pregressa come carrellista in un ambiente industriale;

Competenze nella gestione delle scorte;

Attitudine alla collaborazione;

Flessibilità e buone capacità manuali.

Altre informazioniOffriamo un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante con orari dal lunedì al venerdì.Disponibilità a lavorare su 2 turni 6-14 ; 14-22 o giornataL’offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.Le persone interessate sono invitate a leggere l’ ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004Categoria: |Insieme a te per

affrontare nuove sfide.



Luogo: Favria, Torino