Operatore call center in Lavoro Agile

Titolo del lavoro: Operatore call center in SMART WORKING



Azienda: Phoenix nexus



Descrizione del lavoro: OPERATORE CALL CENTER IN SMART WORKINGAzienda Leader Nazionale nel settore delle Telecomunicazioni

Energia Business e Fotovoltaico, offre servizi pensati per soddisfare i bisogni delle piccole e medie imprese italiane.Ha costruito il suo Brand allineato ai valori delle persone che la rappresentano; Ama far lavorare il suo Team con tutti i comfort possibili, mettendo ogni risorsa al 1˚ posto.Ricerca Operatori telefonici in Smart Working, che si occupino di contattare i clienti e fissare appuntamenti per una rete di esperti del settore, da inserire all’interno di un importante programma di crescita e sviluppo e che abbiano voglia di crescere per raggiungere obiettivi definiti o che vogliano semplicemente far bene il proprio lavoro con professionalità.Valutiamo solo candidati che abbiano maturato un minimo di esperienza di almeno tre mesi, con ottime capacità relazionali e propensione ad interagire con la clientela e lavorare in un team; la competenza, la meritocrazia e una forte motivazione possono determinare la giusta ricetta per un futuro nella nostra Azienda.L’ORARIO DI LAVORO E’ DALLE 09,00 ALLE 14.00Offriamo:

Percorso formativo e affiancamento costante;

Inquadramento contrattuale a norma di legge con Fisso;

Possibilità di crescita professionale ed economica;

Requisiti richiesti:Buone competenze comunicative;Propensione al miglioramento ed a lavorare con obiettivi;Occorrente per lavorare da remoto (Pc – connessione stabile)Contratto di lavoro: Part-timeRetribuzione: €500,00 – €700,00 al mese



Luogo: Rimini