Operativo road agenzia

Sede di lavoro: Milano città
Chi siamo
Siamo un’agenzia dinamica nel settore della logistica e dei trasporti internazionali.
La posizione
Cerchiamo una figura con esperienza nel ruolo di Operativo Road Internazionale.
La risorsa sarà parte dell’ufficio operativo e gestirà i trasporti internazionali su gomma e la compravendita di viaggi con vettori esterni. Utilizzerà piattaforme come Teleroute e Timocom.
Attività principali:
- Pianificazione e gestione operativa dei viaggi internazionali (FTL / LTL)
- Ricerca e negoziazione con vettori terzi su piattaforme di borsa carichi
- Compravendita viaggi
- Gestione documentazione di trasporto (CMR, pratiche export, etc.)
- Monitoraggio delle spedizioni
- Risoluzione di criticità operative
- Collaborazione con il team commerciale per ottimizzazione costi/ricavi
Requisiti richiesti:
- Esperienza minima di 2 anni nel ruolo, preferibilmente in agenzia
- Conoscenza di Teleroute e/o Timocom
- Ottima capacità di trattativa con vettori internazionali
- Buona conoscenza della lingua inglese (B2)
- Flessibilità, precisione e forte orientamento al problem solving
- Conoscenza del territorio europeo e delle normative sui trasporti
Cosa offriamo:
- Ambiente giovane e meritocratico
- Possibilità di crescita professionale e autonomia operativa
Invitiamo a candidarti inviando il tuo CV aggiornato con oggetto “Operativo Road Internazionale – Milano”.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Operativo Road Internazionale in agenzia a Milano. Requisito chiave: 2 anni di esperienza nel settore. Beneficio: crescita professionale e autonomia operativa.
Gestore Affluent per sviluppare il business nella Filiale di Pesaro. Richiesta: Iscrizione OCF. Beneficio: compenso competitivo e piano di welfare.
Senior System Network Administrator per gestionare infrastrutture cloud e di rete; richiese 5 anni di esperienza. Benefit: ambiente innovativo.
Junior Process Engineer: supporta progettazione e ottimizzazione impianti. Requisito: laurea in Ingegneria Chimica. Benefit: assunzione diretta con buoni pasto.
Electrical Project Engineer per Sammontana: progettazione di automazione industriale. Richiesta laurea in ingegneria. Benefit: ambiente innovativo.