Ricerchiamo: Operativo Road Internazionale Agenzia

Sede di lavoro: Milano città

Chi siamo
Siamo un’agenzia dinamica nel settore della logistica e dei trasporti internazionali.

La posizione
Cerchiamo una figura con esperienza nel ruolo di Operativo Road Internazionale.
La risorsa sarà parte dell’ufficio operativo e gestirà i trasporti internazionali su gomma e la compravendita di viaggi con vettori esterni. Utilizzerà piattaforme come Teleroute e Timocom.

Attività principali:

  • Pianificazione e gestione operativa dei viaggi internazionali (FTL / LTL)
  • Ricerca e negoziazione con vettori terzi su piattaforme di borsa carichi
  • Compravendita viaggi
  • Gestione documentazione di trasporto (CMR, pratiche export, etc.)
  • Monitoraggio delle spedizioni
  • Risoluzione di criticità operative
  • Collaborazione con il team commerciale per ottimizzazione costi/ricavi

Requisiti richiesti:

  • Esperienza minima di 2 anni nel ruolo, preferibilmente in agenzia
  • Conoscenza di Teleroute e/o Timocom
  • Ottima capacità di trattativa con vettori internazionali
  • Buona conoscenza della lingua inglese (B2)
  • Flessibilità, precisione e forte orientamento al problem solving
  • Conoscenza del territorio europeo e delle normative sui trasporti

Cosa offriamo:

  • Ambiente giovane e meritocratico
  • Possibilità di crescita professionale e autonomia operativa

Invitiamo a candidarti inviando il tuo CV aggiornato con oggetto “Operativo Road Internazionale – Milano”.


Operativo road agenzia

