Operativo road agenzia

Ricerchiamo: Operativo Road Internazionale Agenzia

Sede di lavoro: Milano città

Chi siamo

Siamo un’agenzia dinamica nel settore della logistica e dei trasporti internazionali.

La posizione

Cerchiamo una figura con esperienza nel ruolo di Operativo Road Internazionale.

La risorsa sarà parte dell’ufficio operativo e gestirà i trasporti internazionali su gomma e la compravendita di viaggi con vettori esterni. Utilizzerà piattaforme come Teleroute e Timocom.

Attività principali:

Pianificazione e gestione operativa dei viaggi internazionali (FTL / LTL)

Ricerca e negoziazione con vettori terzi su piattaforme di borsa carichi

Compravendita viaggi

Gestione documentazione di trasporto (CMR, pratiche export, etc.)

Monitoraggio delle spedizioni

Risoluzione di criticità operative

Collaborazione con il team commerciale per ottimizzazione costi/ricavi

Requisiti richiesti:

Esperienza minima di 2 anni nel ruolo, preferibilmente in agenzia

Conoscenza di Teleroute e/o Timocom

Ottima capacità di trattativa con vettori internazionali

Buona conoscenza della lingua inglese (B2)

Flessibilità, precisione e forte orientamento al problem solving

Conoscenza del territorio europeo e delle normative sui trasporti

Cosa offriamo:

Ambiente giovane e meritocratico

Possibilità di crescita professionale e autonomia operativa

Invitiamo a candidarti inviando il tuo CV aggiornato con oggetto “Operativo Road Internazionale – Milano”.