Operations Team Lead cercasi per opportunità di lavoro

Unisciti al nostro team come Team Leader #Gamechanger a Pescara!

Luogo: Pescara

Sei pronto a ricoprire un ruolo #Gamechanger dove puoi fare la differenza? Concentrix è alla ricerca di un Team Leader esperto da inserire nel nostro ufficio dinamico a Pescara. Se hai passione per le operazioni di servizio clienti, vogliamo sentirti!

Responsabilità principali:

Guidare e Ispirare: Supervisionare un team di operatori di call center.

Supervisionare un team di operatori di call center. Coaching al Successo: Allenare regolarmente i membri del team per superare i metodi di performance.

Allenare regolarmente i membri del team per superare i metodi di performance. Gestione delle Performance: Identificare problemi e implementare piani di miglioramento.

Identificare problemi e implementare piani di miglioramento. Raggiungere l’Eccellenza: Assicurare che i servizi soddisfino KPI contrattuali e obiettivi finanziari.

Assicurare che i servizi soddisfino KPI contrattuali e obiettivi finanziari. Comunicare e Aggiornare: Impostare aspettative chiare e fornire aggiornamenti tempestivi.

Impostare aspettative chiare e fornire aggiornamenti tempestivi. Gestire le Escalation: Fornire supporto per le chiamate dei clienti più critiche.

Fornire supporto per le chiamate dei clienti più critiche. Facilitare Riunioni: Condurre incontri di team per condividere informazioni.

Condurre incontri di team per condividere informazioni. Rimanere Informati: Aggiornarsi sui processi interni e partecipare a corsi di formazione per manager.

Aggiornarsi sui processi interni e partecipare a corsi di formazione per manager. Promuovere i Valori: Incarnare e sostenere i valori di Concentrix nel proprio comportamento.

Profilo del Candidato:

Comunicazione Efficace: Ottime capacità verbali e scritte, inglese livello B2 o superiore.

Ottime capacità verbali e scritte, inglese livello B2 o superiore. Abilità di Leadership: Capacità di guidare gruppi nel dare priorità e gestire più compiti.

Capacità di guidare gruppi nel dare priorità e gestire più compiti. Flessibilità: Disponibile a lavorare dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00.

Disponibile a lavorare dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00. Mentore Motivato: Impegnato a formare e guidare i membri del team.

Perché unirti a noi?

Crescita Professionale: Ruolo inizialmente a tempo determinato con possibilità di estensione.

Ruolo inizialmente a tempo determinato con possibilità di estensione. Compenso Competitivo: Stipendio e piano bonus attraenti.

Stipendio e piano bonus attraenti. Opportunità di Apprendimento: Accesso a Concentrix University e LinkedIn Learning.

Diventa parte di qualcosa di più grande con Concentrix, dove la tua leadership può fare la differenza. Candidati ora aggiornando e caricando il tuo CV nel nostro sistema.