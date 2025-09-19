Operations Team Lead cercasi per opportunità di lavoro

Unisciti al nostro team come Team Leader #Gamechanger a Pescara!
Luogo: Pescara
Sei pronto a ricoprire un ruolo #Gamechanger dove puoi fare la differenza? Concentrix è alla ricerca di un Team Leader esperto da inserire nel nostro ufficio dinamico a Pescara. Se hai passione per le operazioni di servizio clienti, vogliamo sentirti!
Responsabilità principali:
- Guidare e Ispirare: Supervisionare un team di operatori di call center.
- Coaching al Successo: Allenare regolarmente i membri del team per superare i metodi di performance.
- Gestione delle Performance: Identificare problemi e implementare piani di miglioramento.
- Raggiungere l’Eccellenza: Assicurare che i servizi soddisfino KPI contrattuali e obiettivi finanziari.
- Comunicare e Aggiornare: Impostare aspettative chiare e fornire aggiornamenti tempestivi.
- Gestire le Escalation: Fornire supporto per le chiamate dei clienti più critiche.
- Facilitare Riunioni: Condurre incontri di team per condividere informazioni.
- Rimanere Informati: Aggiornarsi sui processi interni e partecipare a corsi di formazione per manager.
- Promuovere i Valori: Incarnare e sostenere i valori di Concentrix nel proprio comportamento.
Profilo del Candidato:
- Comunicazione Efficace: Ottime capacità verbali e scritte, inglese livello B2 o superiore.
- Abilità di Leadership: Capacità di guidare gruppi nel dare priorità e gestire più compiti.
- Flessibilità: Disponibile a lavorare dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00.
- Mentore Motivato: Impegnato a formare e guidare i membri del team.
Perché unirti a noi?
- Crescita Professionale: Ruolo inizialmente a tempo determinato con possibilità di estensione.
- Compenso Competitivo: Stipendio e piano bonus attraenti.
- Opportunità di Apprendimento: Accesso a Concentrix University e LinkedIn Learning.
Diventa parte di qualcosa di più grande con Concentrix, dove la tua leadership può fare la differenza. Candidati ora aggiornando e caricando il tuo CV nel nostro sistema.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Diventa Team Leader a Pescara: guida il team, richiedi competenze comunicative elevate e ottieni opportunità di crescita professionale.
Sous Chef: esperto in ristoranti di alta classe, supporterà l'eccellenza culinaria. Beneficio: esperienza gourmet unica e indimenticabile.
Back Office Commerciale gestisce ordini e comunicazioni; richiesto inglese fluente. Beneficio: supporto a team e clienti aumenta efficienza.
Executive Assistant supporta il Direttore HR nella gestione quotidiana. Richiesta esperienza in contesti multinazionali. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.
Medici per riabilitazione cercasi, laurea in Medicina richiesta. Ambiente collaborativo in un istituto di eccellenza, opportunità di crescita.