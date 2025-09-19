29.6 C
Operations Team Lead cercasi per opportunità di lavoro

Da StraNotizie
Unisciti al nostro team come Team Leader #Gamechanger a Pescara!

Luogo: Pescara

Sei pronto a ricoprire un ruolo #Gamechanger dove puoi fare la differenza? Concentrix è alla ricerca di un Team Leader esperto da inserire nel nostro ufficio dinamico a Pescara. Se hai passione per le operazioni di servizio clienti, vogliamo sentirti!

Responsabilità principali:

  • Guidare e Ispirare: Supervisionare un team di operatori di call center.
  • Coaching al Successo: Allenare regolarmente i membri del team per superare i metodi di performance.
  • Gestione delle Performance: Identificare problemi e implementare piani di miglioramento.
  • Raggiungere l’Eccellenza: Assicurare che i servizi soddisfino KPI contrattuali e obiettivi finanziari.
  • Comunicare e Aggiornare: Impostare aspettative chiare e fornire aggiornamenti tempestivi.
  • Gestire le Escalation: Fornire supporto per le chiamate dei clienti più critiche.
  • Facilitare Riunioni: Condurre incontri di team per condividere informazioni.
  • Rimanere Informati: Aggiornarsi sui processi interni e partecipare a corsi di formazione per manager.
  • Promuovere i Valori: Incarnare e sostenere i valori di Concentrix nel proprio comportamento.

Profilo del Candidato:

  • Comunicazione Efficace: Ottime capacità verbali e scritte, inglese livello B2 o superiore.
  • Abilità di Leadership: Capacità di guidare gruppi nel dare priorità e gestire più compiti.
  • Flessibilità: Disponibile a lavorare dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00.
  • Mentore Motivato: Impegnato a formare e guidare i membri del team.

Perché unirti a noi?

  • Crescita Professionale: Ruolo inizialmente a tempo determinato con possibilità di estensione.
  • Compenso Competitivo: Stipendio e piano bonus attraenti.
  • Opportunità di Apprendimento: Accesso a Concentrix University e LinkedIn Learning.

Diventa parte di qualcosa di più grande con Concentrix, dove la tua leadership può fare la differenza. Candidati ora aggiornando e caricando il tuo CV nel nostro sistema.


