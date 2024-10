Operaio travolto da un treno sulla linea Bologna: tragedia sul lavoro

All’alba del 4 ottobre, un tragico incidente ferroviario ha portato alla morte di Attilio Franzini, un operaio di 47 anni, investito da un treno sulla linea Bologna-Venezia a San Giorgio di Piano. Franzini lavorava per conto di una ditta appaltatrice ed era impiegato nella manutenzione delle linee ferroviarie. La notizia ha suscitato il cordoglio del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha espresso la sua vicinanza ai familiari della vittima e ha dichiarato di seguire da vicino le indagini sull’accaduto.

Secondo quanto riportato da Rete ferroviaria italiana, l’incidente si è verificato intorno alle 4:30 del mattino, quando l’operaio si sarebbe allontanato dall’area di lavoro per motivi ancora non chiariti. Il treno coinvolto nell’incidente era un Intercity diretto a Trieste, che dopo l’impatto ha potuto ripartire verso le 7:30. La vittima viveva a Formia, in provincia di Latina, ed era molto apprezzato nel suo lavoro.

Le Ferrovie dello Stato hanno immediatamente sospeso la circolazione dei treni nella zona per circa quattro ore, ripristinandola solo dopo le necessarie verifiche di sicurezza. A seguito dell’incidente, diversi treni hanno subito ritardi significativi o sono stati deviati su percorsi alternativi, portando a disagi per i passeggeri. Il servizio ferroviario è tornato alla normalità intorno alle 10 del mattino.

Salvini ha sottolineato l’importanza di chiarire la dinamica dell’incidente, promettendo la massima collaborazione con le autorità competenti. Si sono verificati disagi anche su altre linee, e le Ferrovie hanno attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Bologna e San Pietro in Casale per aiutare i viaggiatori. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte dell’uscita dell’operaio dall’area di lavoro e per garantire la sicurezza delle operazioni ferroviarie in futuro.

Il triste evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e nei cantieri ferroviari, spingendo molti a chiedere ulteriori misure preventive per proteggere i lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro.