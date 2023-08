Operaio travolto da camion a Lallio, Torello Trasporti: "Vicinanza a famiglia vittima"

Torello Trasporti in una nota “desidera esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta con cui collaborava” l’operaio della logistica, morto questa mattina travolto da un camion a Lallio, in provincia di Bergamo. “Una tragica fatalità, le cui dinamiche sono in fase di accertamento”, sottolinea la società, spiegando che “in riferimento all’accaduto, le autorità stanno procedendo a svolgere le dovute indagini con l’obiettivo principale di determinare l’esatta dinamica dell’episodio”.

“Al fine di stabilire, prima possibile e con precisione, le dinamiche dell’avvenimento” Torello Trasporti assicura la “massima disponibilità al dialogo con le autorità competenti coinvolte”.