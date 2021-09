Titolo: Operaio reparto tessitura



Azienda: Adecco



Descrizione:: OPPORTUNITA’ Hai esperienza come operaio in linea di produzione? Sei disponibile su 3 turni e valuti nuove opportunità…? La nostra filiale Adecco ricerca operaio per azienda in zona Codroipo (UD). RESPONSABILITA’ Verrai inserito nel reparto tessitura…

Luogo:: Udine