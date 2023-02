Titolo: OPERAIO PER STAMPAGGIO SU 3 TURNI



Azienda: AxL



Descrizione:: AxL SpA – Business Unit di Brescia (BS) – seleziona per azienda cliente: OPERAIO PER STAMPAGGIO SU 3 TURNI La risorsa… stampaggio; Controllo visivo dei pezzi stampati. Si richiede: Pregressa esperienza di almeno 1 anno come operaio generico…



Luogo:: Ospitaletto, Brescia