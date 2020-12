Titolo: OPERAIO/OPERAIA PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE



Azienda: Atempo



Descrizione:: Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Settore: Alimentare Offerta… cliente operante nel settore Alimentare con sede in Chieri (TO), ricerca un OPERAIO/OPERAIA PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE…

Luogo:: Chieri, Torino