Titolo: OPERAIO/OPERAIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE



Azienda: Areajob Filiale di Forli (FC)



Descrizione:: e commercializzazione di meccanismi per letti, una figura da inserire in qualità di: OPERAIO/OPERAIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE… da inserire in qualità di: OPERAIO/OPERAIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE RESPONSABILITA’: – Gestione produzione…



Luogo:: Forlì