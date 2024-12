Operaio morto a Genova, il video choc dell’impatto

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto oggi al porto di Genova, costando la vita a un operaio di 52 anni. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’evento, che è accaduto attorno alle 3 di notte. L’operaio stava controllando i sigilli di un container quando è stato colpito tra due ralle. Il conducente di uno dei mezzi pare abbia sterzato in modo improvviso, colpendo l’altro veicolo e causando il tragico schiacciamento dell’uomo, il quale è morto sul colpo.

Un altro lavoratore, un collega di 46 anni, ha subito gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti. A seguito dell’incidente, la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, mentre le indagini sono condotte dal gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL3. Le autorità hanno già sequestrato le telecamere presenti sul luogo del sinistro per analizzare i filmati e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È stata disposta un’autopsia sul corpo della vittima, mentre l’indagine per omicidio colposo prosegue. La situazione mette in luce i rischi elevati che i lavoratori affrontano nei porti e nei cantieri, sottolineando la necessità di migliori misure di sicurezza per prevenire tali incidenti in futuro. Il porto di Genova, uno dei più importanti d’Italia, è spesso teatro di attività frenetiche e complesse, il che può contribuire ad incidenti di questo tipo se non vengono rispettate le normative di sicurezza.

I colleghi e la comunità locale sono scossi da questo tragico evento, che evidenzia i pericoli insiti nel settore lavorativo portuale. Le autorità hanno promesso di fare chiarezza sulle cause e le responsabilità dell’incidente, per garantire che simili tragedie non si ripetano. Mentre si attende l’esito delle indagini e dell’autopsia, la famiglia della vittima e tutti coloro che lavorano nel porto stanno vivendo un momento di grande dolore e difficoltà.