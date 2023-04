Titolo: Operaio Montatore Mobili (m/f)



Azienda: My Job – Associazione Professionale



Descrizione:: del settore Arredo e Design con sede a Santa Giustina in Colle (PD), si ricerca una figura di Operaio Montatore Mobili (m/f…



Luogo:: Santa Giustina in Colle, Padova