Titolo: Operaio geenrico



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa – Agenzia per il lavoro, seleziona per importante azienda zona Trento, un/una: OPERAIO/A GENERICO… i seguenti requisiti: – Esperienza pregressa come operaio di linea – Flessibilità oraria – Disponibilità a lavorare su turni…



Luogo:: Trento