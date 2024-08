Clicca Qui per scaricare un curriculum professionale di altissimo livello!

Titolo: OPERAIO ESPERTO IN TAGLIANDI E PNEUMATICI AUTO



Azienda: Life In



Descrizione:: Descrizione azienda Life in Spa – Filiale di Verona seleziona: OPERAIO ESPERTO IN TAGLIANDI E PNEUMATICI AUTO…. Posizione La figura che stiamo selezionando per il ruolo di OPERAIO ESPERTO IN TAGLIANDI E PNEUMATICI AUTO verrà affiancata…



Luogo:: Verona