Titolo: Operaio di produzione metalmeccanico



Azienda: Randstad



Descrizione:: Sei un perito meccanico? Hai esperienza come operaio in produzione? Stai cercando una nuova opportunità di lavoro nel… per azienda metalmeccanica unOPERAIO DI PRODUZIONE METALMECCANICO.responsabilitàL’Operaio generico verrà inserito in produzione…

Luogo:: Udine