Titolo: OPERAIO DI PRODUZIONE CICLO CONTINUO PER AZIENDA TESSILE



Azienda: Emilav



Descrizione:: specializzato nella produzione di tessuto non tessuto sito ad Settala (Mi), OPERAIO DI PRODUZIONE CICLO CONTINUO PER AZIENDA TESSILE…



Luogo:: Settala, Milano

Navigazione articoli