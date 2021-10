Titolo: Operaio con patente c



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa, agenzia per il lavoro cerca, per azienda operante nel settore della carpenteria metallica: OPERAIO… Inquadramento: Operaio Livello di istruzione: Licenza Elementare/Media Patente: C Mezzo di trasporto: Auto 2022-01-01…

Luogo:: Villadose, Rovigo