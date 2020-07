Titolo: Operaio chimico miscelatore



Azienda: Etjca



Descrizione:: potenziamento dell’organico interno, siamo stati incaricati della selezione di un: OPERAIO CHIMICO MISCELATORE… in contesti produttivi come operaio miscelatore e/o addetto al controllo qualità in realtà del settore chimico…

Luogo:: Ciserano, Bergamo