Operaio Calzaturiero a Milano – Opportunità per Categorie Protette L.68/99

Titolo lavoro: OPERAIO CALZATURIERO – CATEGORIE PROTETTE L.68/99



Azienda: Job Italia



Descrizione lavoro:

Si cerca un operaio appartenente alle categorie protette per una rinomata azienda nel settore calzaturiero. Le responsabilità includono attività di produzione e supporto alle linee di assemblaggio. È richiesta una buona manualità e predisposizione al lavoro in team. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescita professionale.



Località: Vigonza, Padova



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 07:58:36 GMT

