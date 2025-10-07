16.5 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Lavoro

Operaio Calzaturiero a Milano – Opportunità per Categorie Protette L.68/99

Da StraNotizie

Titolo lavoro: OPERAIO CALZATURIERO – CATEGORIE PROTETTE L.68/99

Azienda: Job Italia

Descrizione lavoro:
Si cerca un operaio appartenente alle categorie protette per una rinomata azienda nel settore calzaturiero. Le responsabilità includono attività di produzione e supporto alle linee di assemblaggio. È richiesta una buona manualità e predisposizione al lavoro in team. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescita professionale.

Località: Vigonza, Padova

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 07:58:36 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Anguilla: La crescita economica grazie ai domini .ai
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.