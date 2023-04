Titolo: OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA



Azienda: Life In



Descrizione:: https://lifein.intervieweb.it/jobs/operaio-addetto-alla-saldatura-359290/it/ https://lifein.intervieweb.it/jobs/operaio…. Posizione Life In Spa, filiale di Milano, selezione per azienda cliente del settore metalmeccanico: OPERAIO ADDETTO…



Luogo:: Busto Garolfo, Milano