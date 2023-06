Titolo: Operaio addetto alla produzione



Azienda: Only Job



Descrizione:: Only Job srl cerca un operaio per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico Luogo di lavoro: Isola… della Scala VR) Si richiede: – Esperienza come operaio di produzione, preferibilmente proveniente dalla metalmeccanica…



Luogo:: Isola della Scala, Verona

Navigazione articoli