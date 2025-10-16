16 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Lavoro

Operaio/a Taglierina a Milano: Unisciti al nostro team!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: OPERAIO/A ADDETTA/O ALLA TAGLIERINA

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
Per un’azienda cliente nel settore cartotecnico, si cerca un operatore da inserire nel reparto della macchina taglierina. Le responsabilità principali includono il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina, garantendo la qualità del prodotto finito. Si richiedono competenze tecniche specifiche e un’attenzione particolare ai dettagli. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico. È fondamentale anche la disponibilità a lavorare su turni.

Località: Provincia di Milano

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 07:55:18 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Toilette innovativa: il MycoToilet che trasforma i rifiuti in risorsa in Canada
Articolo successivo
Omicidio Pamela Genini: le urla disperate al telefono
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.