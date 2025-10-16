Operaio/a Taglierina a Milano: Unisciti al nostro team!

Titolo lavoro: OPERAIO/A ADDETTA/O ALLA TAGLIERINA



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

Per un’azienda cliente nel settore cartotecnico, si cerca un operatore da inserire nel reparto della macchina taglierina. Le responsabilità principali includono il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina, garantendo la qualità del prodotto finito. Si richiedono competenze tecniche specifiche e un’attenzione particolare ai dettagli. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico. È fondamentale anche la disponibilità a lavorare su turni.



Località: Provincia di Milano



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 07:55:18 GMT

