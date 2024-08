Clicca Qui per scaricare un curriculum professionale di altissimo livello!

Titolo: OPERAIO/A PRODUZIONE COSMETICA



Azienda: In Job



Descrizione:: In Job S.p.A. – Career Center di Cremona seleziona OPERAIO/A PRODUZIONE COSMETICA per realtà operante nel settore…



Luogo:: Crema, Cremona