Operaio/a per il confezionamento nel settore agricolo

Titolo del lavoro: Operaio/a addetto al confezionamento settore agricoltura



Azienda: Adecco



Descrizione del lavoro: Per azienda del settore agricoltura ricerchiamo operaio/a addetto al confezionamento.E’ richiesta una buona manualità e rapidità di esecuzione.

Non si richiede pregressa esperienza nella mansione.E’ previsto un turno unico dal lunedì al venerdì dalle 05.00 alle 13.00 con possibilità su richiesta di straordinari

Il 1° contratto prevede una durata mensile con possibilità di successive prorogheElemento preferenziale: domicilio in zonaDisponibilità oraria: Full TimePatente: BMoreInformation×QA.Application.SubmittedQA.Thank.ApplyQA.Keep.TrackCondividi questa pagina suI candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it .Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).



Luogo: Corato, Bari