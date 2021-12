Titolo: OPERAIO/A MARTIGNACCO



Azienda: MAW



Descrizione:: MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro: cerca per azienda di MARTIGNACCO 1 operaio/a JUNIOR con minima esperienza… in produzione e 1 operaio/a SENIOR con esperienza in produzione. Disponibilità sui 3 turni. OTTIMA POSSIBILITÀ’ DI…

Luogo:: Martignacco, Udine