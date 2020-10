Titolo: OPERAIO /A MACCHINE LEGNO a ZOPPOLA



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa, per azienda cliente, ricerca: OPERAIO /A MACCHINE LEGNO a ZOPPOLA Per azienda del legno cerchiamo… un operaio, con basi di conoscenza del disegno tecnico, per attività su macchine di taglio e foratura di pannelli di legno…

Luogo:: Zoppola, Pordenone