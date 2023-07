Titolo: OPERAIO/A EDILE PATENTE C (azienda edile)



Azienda: La Risorsa Umana



Descrizione:: – per azienda del settore edile specializzata in sottofondi e massetti per la pavimentazione, ricerca un/una: OPERAIO/A EDILE… per la pavimentazione, ricerca un/una: POSIZIONE LAVORATIVA OPERAIO/A EDILE PATENTE CLa figura ricercata dovrà svolgere le seguenti…



Luogo:: Pesaro – Urbino

Navigazione articoli