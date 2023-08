Titolo: OPERAIO /A DI PRODUZIONE ZONA VILLESSE (GO)



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa, filiale di Udine, per azienda metalmeccanica, cerca: OPERAIO /A DI PRODUZIONE ZONA VILLESSE (GO…) Per azienda metalmeccanica, si seleziona un operaio con ottima manualità da inserire nel reparto produttivo per attività manuali…



Luogo:: Villesse, Gorizia

Navigazione articoli