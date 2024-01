Titolo: Operaio/a di Produzione settore chimico farmaceutico



Azienda: Adecco



Descrizione:: Hai esperienza come Operaio in produzione? sei disponibile a lavorare su tre turni? Per strutturata azienda… del settore chimico farmaceutico vicino Caravaggio cerchiamo un operaio da inserire in produzione. Responsabilità…



Luogo:: Fornovo San Giovanni, Bergamo

Navigazione articoli