Titolo: OPERAIO/A alimentare



Azienda: MAW



Descrizione:: MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Castiglione ricerca per Azienda cliente un OPERAIO… e campionatura). Il profilo ideale deve possedere esperienza come operaio/a di produzione; verranno considerati come fattori…

Luogo:: Castiglione delle Stiviere, Mantova