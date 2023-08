Titolo: OPERAIO/A ADDETTO MACCHINE PRODUZIONE SU TRE TURNI



Azienda: Al Centro



Descrizione:: Al Centro S.p.A. Agenzia per il Lavoro seleziona OPERAIO/A ADDETTO MACCHINE PRODUZIONE SU TRE TURNI per importante… tramite gli appositi macchinari, per la lavorazione di semilavorati in PVC. Requisiti: – Esperienza in qualità di operaio addetto…



Luogo:: Cadoneghe, Padova

